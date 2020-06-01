بدء الاختبارات التجريبية للنزلاء في دبي عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

بدأت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إجراء الاختبارات التجريبية عن بُعد للنزلاء من الصف الـ 7 إلى الـ 12، استعداداً لامتحانات نهاية الموسم، وذلك بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية.

وقال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية:«تأتي الامتحانات لهذا العام في ظروف استثنائية يعلمها الجميع، ولتحقيق التباعد الجسدي حماية من الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره، ارتأت الإدارة العامة أن تكون امتحانات نهاية العام الدارسي للنزلاء عن بُعد».

وأوضح:«أن الإدارة فتحت باب التسجيل لتعليم المنازل للطلبة النزلاء في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منطقة دبي التعليمية»، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المعاملة الإنسانية للنزلاء، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع.

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