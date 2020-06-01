أكاديمية شرطة دبي تلتقي طلبتها إلكترونياً

المصدر: دبي - البيان

التقى العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، الطلبة المرشحين وطلبة برنامج الدراسات المسائية المنتظمة، والطالبات المرشحات، ضمن لقاءين منفصلين عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، والعقيد الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، وذلك لتوجيه النصح والإرشاد استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الثالث.

وأكد العميد السويدي، أثناء اللقاء المفتوح، جهوزية الأكاديمية وبتوجيهات ودعم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لانعقاد الاختبارات عن بعد، من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لضمان نجاحها بالصورة المثلى.

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