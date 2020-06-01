«طرق دبي» تطلق «واجهة الاستثمار الرقمية» بحلول 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتزامها إطلاق واجهة الاستثمار الرقمية «RTA Invest» بحلول عام 2021، المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمة المستثمرين، لتقديم حزمة من الخدمات الذكية بخطوات بسيطة وسهلة، والإسهام في الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية والتجارية للهيئة على المستوى المحلي والعالمي؛ وتسهيل تجاوب الشركات في المزايدات التجارية والاستثمارية وبالأخص العالمية منها.

وقال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «نسعى إلى إطلاق واجهة الاستثمار الرقمية بحلول عام 2021، والتي ستوفر تجربة متكاملة للمستثمرين حول مشاريع الهيئة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل منصة لعرض الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة واستقطاب المستثمرين من خلال فتح منافذ تفاعلية معهم للتواصل وتبادل الأفكار والاقتراحات وتقديم حلول ذات نماذج عمل مبتكرة».

وأضاف: «تطمح هيئة الطرق والمواصلات إلى مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة والاستمرار في رفع تنافسية المشاريع وترويج الفرص بشكل احترافي لزيادة الإقبال على مشاريع البنى التحتية والمبادرات وجذب الشركات المحلية والعالمية وخاصة تلك التي تعمل في أنظمة النقل المتكامل Ecosystem من خلال توظيف أحدث نماذج التمويل والتكنولوجيا وتكاملها مع وسائل النقل ما يتيح خيارات جديدة للمستخدمين والركاب ويجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل، وتنويع الفرص الاستثمارية الجديدة والمبتكرة». وأوضح «أن المنصة تقدم فرصاً عادلة وشفافة لجميع المستثمرين من حول العالم، للاطلاع والحصول على معلومات فورية عن المشاريع والفرص، إلى جانب ذلك ستساهم المنصة في فتح قناة جديدة لاستكشاف واستقطاب المستثمرين العالميين وبالتالي جذب المزيد من رأس المال الأجنبي الذي يحقق النمو ويعزز مكانة دبي بيئة جاذبة للاستثمار العالمي تواكب تطلعات المستثمرين والمبتكرين».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز