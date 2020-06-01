«صحة» تبتكر نظاماً للتعقيم الذاتي لمركبات الإسعاف بزمن 20 - 30 ثانية

المصدر: أبوظبي - البيان

ابتكرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» نظاماً للتعقيم الذاتي لسيارات الإسعاف، بزمن قياسي 20 - 30 ثانية فقط، وذلك في إطار جهودها لإيجاد الحلول التي تسهل العمل في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تعد سيارات الإسعاف من أهم الوسائل المستخدمة لنقل المرضى المصابين بالفيروس، وتحتاج إلى التعقيم بعد كل عملية نقل، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، إذ تتم عملية التعقيم آلياً دون تدخل الإنسان.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن منشآت «صحة» الطبية مزودة بأفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات والأجهزة والمستلزمات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات.

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