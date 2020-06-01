«الإمارات تتطوع» تعزز مهارات الصحفيين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الحملة الوطنية للتطوع «الإمارات تتطوع» مبادرة لتعزيز مهارات الصحفيين الميدانيين عن طريق استكمالهم دورة تدريبية «عن بعد» تمكنهم من فهم طرق التطوّع الآمن في إطار مكافحة «كوفيد 19»، والتي بدأها الصحفيون منذ منتصف شهر مايو 2020 وتستمر حتى 12 يوليو 2020، ويجري تقديمها من خلال المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات» ‏‏http://www.volunteers.ae، وذلك بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع وجمعية الصحفيين الإماراتية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وتم إعداد الدورة التدريبية «لنستعد للتطوع لمكافحة كوفيد 19» من قبل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لتزويد المتطوعين المعلومات والحقائق حول كوفيد 19، وكيف ينتشر وما الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم والآخرين أثناء تطوعهم للحد من انتشار هذه الجائحة. وجاء إطلاق الدورة التدريبية لتلبية الطلب المتزايد على تدريب المتطوعين في دولة الإمارات.

100 فرصة

وقالت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، المتحدث الرسمي لحملة «الإمارات تتطوع»: إن الدورة التدريبية تعد واحدة من أكثر من 100 فرصة أو مبادرة تطوعية تقدمها منصة «متطوعين.إمارات» للمجتمع بمختلف مؤسساته، سواء كان ذلك بالتطوع الميداني التقليدي أو بالتطوع الافتراضي «عن بعد»، مشيرة إلى أن هذه الدورة التخصصية تبدو أكثر أهمية لأنها تُعنى بحماية وتحصين ناقلي الخبر والمعلومة والصورة من الميدان، والذين يقفون في صفوف خط دفاعنا الأول، وتعد جهودهم الميدانية أساساً للبناء عليها بمبادرات وأفكار جديدة ».

حرص

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية: إن الجمعية تحرص على دعم الصحفيين في مختلف الأوقات والظروف، وفي ظل هذه الجائحة العالمية فإن الجمعية تعمل على ضمان سلامة الصحفيين الذين يتطلب عملهم تغطية الأحداث في مختلف المواقع بهدف إيصال المعلومة ونقل المحتوى الإعلامي الهادف، حيث تأتي دورة «لنستعد للتطوّع لمكافحة كوفيد 19» لتوعية الصحفيين حيال التدابير الاحترازية الواجب اتباعها أثناء عملهم في الميدان حفاظاً على سلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني وأشاد الحمادي بجهود حكومة الإمارات والحملة الوطنية للتطوع، ومنصة «متطوعين.إمارات»، على الجهود المستدامة في دعم الصحفيين، وتوفير أفضل ما يلزم لهم.

مسؤولية

وقالت آمنة الكتبي رئيسة لجنة التدريب والتطوير عضوة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية: إن الصحفيين يتحملون مسؤولية نقل المعلومات بشكل دقيق لنشرها في مختلف المنصات الإعلامية، وهذه المسؤولية تتضاعف خلال الأزمات، ولا سيما خلال الأزمة الصحيّة الراهنة التي يشهدها العالم، والمتمثلة بتفشّي فيروس «كورونا» .

دورات

وقال الدكتور نبيل زاري، مدير معهد التميّز في التعليم الصحي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «في ظل هذه الأوقات الاستثنائية، يسعدنا تقديم دورات تدريبية للمجتمع للمساعدة على تزويد أفراده المعلومات والحقائق حول كوفيد 19، وكيف يمكنهم حماية أنفسهم ومجتمعاتهم. نحن سعداء بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع لتقديم دورة لنستعد للتطوع لمكافحة كوفيد 19 لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية من خلال منصة متطوعين.إمارات، فالصحفيون هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وهم غالباً أول من يصل إلى أرض الحدث على الرغم من كل الظروف ».

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