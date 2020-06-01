عودة تدريجية في الموارد الطبيعية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

بدأت الجهات الحكومية في إمارة عجمان أمس العودة التدريجية لمقار العمل في الجهات مع الالتزام بنسبة 30 % وفق التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية، لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية، في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار فیروس "كورونا" المستجد. وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية التزام الجهات الحكومية في اليوم الأول بالنسبة المقررة في مقار العمل مع تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، وتوفير نقاط دخول وخروج منفصلة للموظفين، وقياس درجة حرارة الموظفين الداخلين إلى مقر الجهة الحكومية وفق الأدوات والإرشادات الصحية المعمول بها في الدولة، إضافة إلى تفعيل برامج التعقيم الشامل في الجهات ، وجاهزية مقار العمل وفقاً للتـــدابير والإجــــراءات الاحترازية مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات في كل مرافق الجهة الحكومية . (عجمان - البيان)

أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن بدء العمل منذ يوم أمس الأحد، مع تطبيق نظام العودة التدريجية لموظفيها لمقر العمل، وذلك دعماً للجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالدولة والرامية إلى تعزيز استمرارية العمل وتقديم الخدمات في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة.

لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بعودة الموظفين للعمل حسب الخطة الموضوعة التي شملت تعقيم كافة مرافق مقر المؤسسة والأجهزة والأدوات المكتبية وتركيب كاميرات كشف الحرارة ووضع لافتات توضح أهمية السلامة العامة ، حيث إن المؤسسة ستبدأ باستقبال متعامليها وإنجاز معاملاتهم في مركزها لإسعاد المتعاملين في منطقة الحيل ، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة التدابير الوقائية، إلى جانب مواصلة تقديم خدماتها عبر التطبيقات الذكية عن بُعد.

مؤكداً أن الحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين هي أولوية قصوى لدى المؤسسة، ومشدداً على الجميع ضرورة الالتزام بقواعد السلامة الإرشادية مثل ارتداء القناع الواقي والقفازات والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي بمسافة مترين وعدم المصافحة والابتعاد عن التجمعات.

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