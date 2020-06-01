30 % بالجهات الحكومية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

بدأت الجهات الحكومية في إمارة عجمان أمس العودة التدريجية لمقار العمل في الجهات مع الالتزام بنسبة 30 % وفق التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية، لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية، في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار فیروس "كورونا" المستجد.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية التزام الجهات الحكومية في اليوم الأول بالنسبة المقررة في مقار العمل مع تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، وتوفير نقاط دخول وخروج منفصلة للموظفين، وقياس درجة حرارة الموظفين الداخلين إلى مقر الجهة الحكومية وفق الأدوات والإرشادات الصحية المعمول بها في الدولة، إضافة إلى تفعيل برامج التعقيم الشامل في الجهات، وجاهزية مقار العمل وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات في كل مرافق الجهة الحكومية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز