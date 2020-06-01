إطلاق مبادرة لفحص 3000 موظف بحكومة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أمس، مبادرة لفحص 3000 موظف في الدوائر الحكومية من فيروس كورونا المستجد تماشياً مع خطة العودة التدريجية إلى موقع العمل بنسبة 50%، وبالتعاون مع الجهات المختلفة لإجراء الفحوصات وبالتنسيق مع طاقم طبي من مستشفى راك.

وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة وضعت محددات لكل جهة عمل للتأكد من جاهزية بيئة العمل لاستقبال الموظفين وإنجاز المتطلبات الاحترازية وإرشاد الموظفين وتوعيتهم مع ضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة الموظفين العاملين .

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن المحاكم طبقت أمس، نظام عودة الموظفين تدريجياً، إلى مقر العمل بنسبة 50% وتقديم الخدمات للمتعاملين «عن بُعد»، من مكاتبهم في مقار أعمالهم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث تواصل المحاكم تقديم كافة خدماتها عن بُعد، مع وجود الموظفين في المبنى الرئيسي للمحاكم، ومراكز إسعاد المتعاملين .

البلدية

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة، تطبيق حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل عودة الموظفين، متوقعاً عودة العمل بنسبة 100% خلال 10 أيام، لافتاً إلى أن الدائرة تقدم 168 خدمة الكترونية .

الخدمات العامة

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، تطبيق بروتوكول العودة للعمل مع عودة 50% من الكادر الوظيفي لمكاتبهم، وتقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، وتوفير نقاط دخول وخروج منفصلة.

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