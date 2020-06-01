«صحة دبي» تتوسع في استقبال المراجعين لمستشفياتها وعياداتها الخارجية

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة في دبي تنفيذ خطة عمل جديدة، تقضي بالتوسع التدريجي في استقبال المزيد من المتعاملين مع مستشفياتها ومراكزها الصحية، من مرضى ومراجعين لعياداتها الخارجية وأقسامها الطبية التخصصية المختلفة، وذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للسيطرة على فيروس «كوفيد 19»، وتوفيرها كل أشكال الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين بالفيروس.

وأوضحت «صحة دبي» أنها ومنذ اليوم الأول لتنفيذ خطة التعامل مع فيروس «كوفيد 19»، وفرت كل سبل العناية والرعاية الصحية للمصابين بهذا الوباء، وأنها مستمرة في تقديم جميع الخدمات الوقائية والعلاجية للمصابين بالفيروس، في مستشفياتها ومنشآتها المعتمدة لهذا الغرض، بما في ذلك المرافق المخصصة للعزل الصحي.

وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي، أن حالات المصابين بالفيروس متفاوتة، ونسبة منخفضة لا تتخطى 0.6% قد تكون بحاجة للعناية المركزة، لكن أغلب الإصابات بسيطة ولا تستدعي البقاء في المستشفيات، وكل ما يلزمها فقط هو العزل الصحي في المباني والمرافق المخصصة لذلك، والتي يتم إدارتها بإشراف مباشر من هيئة الصحة بدبي، وبالتعاون مع القطاع الصحي الخاص .

وقال كاظم: «في ضوء المستجدات الحالية والمؤشرات المطمئنة لنسب التعافي، أعدت هيئة الصحة في دبي خطة لإعادة توظيف قدراتها وإمكانياتها ومنشآتها الطبية، ومن ثم التوسع التدريجي في استقبال المزيد من المراجعين والمرضى في أقسامها الطبية المتخصصة كافة، وفتح باب المواعيد للعيادات الخارجية مع الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الذكية، بينما تتكامل جهود الهيئة وكوادرها الطبية المتخصصة مع جهود الهيئات المعنية في دبي للسيطرة على فيروس «كوفيد 19»، وتوفير الرعاية المتكاملة للمصابين وتعزيز سبل الوقاية من المرض، كل ذلك بالتوازي مع تقديم خدماتها للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، وبذات الاهتمام».

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