قانونيون: تطوير الخدمات القضائية الذكية يرفع كفاءة المنظومة

المصدر: متابعة: رامي عايش، موفق محمد، وأحمد أبو الفتوح

أكد حقوقيون وقانونيون أن تشكيل مجلس الوزراء فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً، سيسهم في رفع كفاءة المنظومة القضائية.

وأشاروا إلى نجاح المبادرات التي أقرتها المؤسسات القضائية بالدولة في شأن تحويل وتقديم خدماتها عبر الأنظمة الذكية «عن بعد».

التقاضي عن بُعد

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن الدائرة تسعى إلى التقليل من الخطوات في عملية التقاضي، لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول إلى الجميع والوصول إلى رؤية «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وبيّن أن خدمات التقاضي عن بعد من أهم الخدمات التي تقدمها المحاكم في تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة، وأن الخدمة المستحدثة تشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتعمل على تحقيق سعادة المتقاضين وتسهيل مسار التقاضي، لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وترجمة لخطة دبي 2021، التي تهدف إلى جعل الإمارة مدينة ذكية ومستدامة ومتكاملة ومتصلة وسبّاقة ومبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع.

سعادة الإنسان

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، حنكة قيادة الإمارات وقدرتها على تحويل الأزمات والتحديات إلى فرص نجاح ليس لها حدود، ومشاريع التنمية بكافة أشكالها تكرس تركيزها على إسعاد الإنسان والمحافظة على صحته وسلامته وتنمية قدراته، واستطاعت هذه الجهود المخلصة أن توجد مجتمعاً واعياً يسهم في تنفيذ الخطط الحكومية في تكامل بديع بين المحلي والاتحادي والحكومي والخاص، وأضحى الشعور الوطني المفعم بروح العطاء والتضحية وتحقيق الأهداف هو السائد في ربوع الإمارات.

وقال: إن جميع أفراد المجتمع ينعم بالأمن والاستقرار والتسامح، وهو ما تجلى في التعامل مع أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد وتبعاته القاسية على شعوب العالم، حيث تعاملت الإمارات مع الجائحة بكل مسؤولية واستطاعت أن تجتاز الأزمة محافظة على سلامة الإنسان الذي وضعته فوق كل اعتبار.

مبادرات نوعية

وقالت المحامية عبير الدهماني، إن المؤسسات القضائية شرعت منذ بدء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من فيروس «كورونا» في إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تسريع عملية إنجاز المعاملات مع الحفاظ على صحة وسلامة كافة المتعاملين ضاربة للعالم مثالاً قوياً على كفاءة أجهزتها القضائية.

نجاح وتميّز

علي الحمادي

وأوضح كل من المحامي علي المنصوري وعلي الحمادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدراسة ملف الخدمات القضائية، سيسهم في رفع كفاءة المنظومة القضائية، عبر الاستفادة من الدروس والخبرات التي تراكمت لدى الجهات القضائية خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأشارا إلى أن منظومة الخدمات القضائية للجهات المحلية والاتحادية، أثبتت نجاحاً وتميزاً كبيراً.

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