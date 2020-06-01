راشد المطروشي يهنئ العاملين بالعودة

المصدر: دبي - البيان

هنأ اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، العاملين بالعودة السالمة إلى العمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، ومنوهاً بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمنها «بروتوكول العودة للعمل» لسلامة الجميع.

وباشر العاملون في الدفاع المدني بدبي مهامهم الوظيفية وتقديم الخدمات للمتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعودة العمل في مكاتب دوائر حكومة دبي 50 %. واتخذت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل عودة الموظفين، والتي اشتملت على عمليات التعقيم للمكاتب في المباني، وكاميرات حديثة لقياس درجات الحرارة للعاملين والمتعاملين، حيث تمتاز بمواصفات متطورة تمكنها من التقاط الأعراض بدقة كما وفرت الإدارة أقنعة وقفازات، وغرفة للعزل.

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