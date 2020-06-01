ضرار بالهول: قرارات القيادة مدروسة وممنهجة

المصدر: دبي - نورا الأمير

أفاد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، بدء المرحلة الأولى من عودة موظفي المؤسسة إلى العمل بنسبة 50 % أمس الأحد على أن يتم استئناف العمل لجميع الموظفين بنسبة 100 % يوم 14 من يونيو.

وأكد الفلاسي أن مؤسسة وطني الإمارات تلتزم التزاماً تاماً بما تقرره القيادة الاستثنائية كونها تضع قراراتها ضمن إطار مدروس عبر خطط ممنهجة، وأكد أهمية التزام الجميع بتطبيق إرشادات الجهات المختصة بالدولة وبدقة كاملة بهدف مساعدتها على تحقيق المصلحة العامة.

وأكد بأن تلك الخطوة إنما جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة، والتي تضع في أهم أولوياتها إعادة الحياة لطبيعتها واستمرار عجلة الاقتصاد بما يخدم المجتمع والوطن، مشيرا إلى جملة من الإجراءات الاحترازية التي قامت مؤسسة وطني الإمارات باتخاذها.

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