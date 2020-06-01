إقامة دبي تعقد ملتقى «أنتم الأهم» عن بعد تحفيزاً للعودة لمقر العمل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للعام الثالث على التوالي ملتقى «أنتم الأهم» الذي يعزز جانب التواصل بين القيادة العليا لإقامة دبي والموظفين، وقد عقد الملتقى افتراضياً عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، وجمع 3000 من موظفي إقامة دبي، بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدي المدير العام وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي الصف الأمامي.

ويأتي تنظيم الملتقى للعام الثالث على التوالي بهدف تحفيز الموظفين وتشجيعهم على العودة لمقر العمل، وتوجيههم للعمل بروح الفريق الواحد في ظل هذه الظروف الراهنة وذلك استعداداً للعودة إلى مقار العمل تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة.

أدار الملتقى الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين واستهل بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر لإتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء البعيد مكاناً والقريب إلى قلوب أسرة إقامة دبي.

خطوات

وأكد اللواء محمد المري أن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة محظوظون بقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن تعامل القيادة الحكيمة مع جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمن الدولة الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

كما وصف المري موظفي الصف الأمامي بأنهم أبطال مثنياً على جهودهم المتميزة في التعامل مع المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية بكل كفاءة وحرص للحفاظ على سلامة المسافرين.

برامج

وأوضح اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية أنه تم توفير أحدث البرامج التدريبية اللازمة لاستمرار منظومة التدريب خلال فترة العمل عن بعد موضحاً أنه قد تم تنفيذ أكثر من 120 ألف ساعة تدريبية لأكثر من 3300 موظف.

استشارة

وأوضح العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن فرق العمل قدمت 5886 استشارة ودعماً تقنياً وفنياً وذلك لضمان سلاسة الأداء، كما تم عقد 2860 من ورش العمل والاجتماعات افتراضياً.

وتحدث الرائد سالم بن علي حول محور سعادة المتعاملين قائلاً «إن إدارة آمر لسعادة المتعاملين كان لها دور كبير في التواصل المباشر مع المتعاملين».

عودة

اتخذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عدداً من التدابير والوقائية لتهيئة أماكن العمل لاستقبال الموظفين في مقر العمل بنسبة 50 % صباح أمس، وكان في مقدمتها إجراء الفحوص للموظفين العائدين لمقر العمل. وخصصت الإدارة فريقاً من الموظفين المتطوعين للتوعية بالاحترازات. وفي لفتة جميلة، أرسل اللواء محمد المري رسالة تفاؤلية للموظفين عبر البريد لتذكيرهم بأهمية اتباع الإجراءات التي تصب في مصلحتهم.

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