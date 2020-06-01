هالة بدري: رؤية محمد بن راشد حافز للمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الرؤية الحكيمة والمتابعة الحثيثة اللتين يتميز بهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ستشكلان دوماً حافزاً للمؤسسات والقطاعات الحكومية في دولة الإمارات لمزيد من الإنجاز والتفوق في جميع المستويات، وفي مختلف الظروف. وأضافت بدري: «رغم التحديات التي فرضتها المرحلة التي مررنا بها خلال الفترة الماضية، إلا أننا تابعنا العمل والإنجاز بكامل طاقتنا بفضل الدور العظيم الذي لعبته توجيهات قيادتنا، ونهجها الذي يضع الإنسان فوق كل اعتبار، التجربة جعلتنا أقوى من ذي قبل، وفي هذه المرحلة التي نستأنف فيها دورة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي، سنكون على قدر المسؤولية،».

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