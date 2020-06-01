شرطة دبي: ممرات تعقيم للموظفين وعلامات أرضية للعملاء و«خط ساخن»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، التحاق الموظفين في القوة بمهام عملهم بنسبة 50 % عملاً بتوجيهات حكومة دبي في هذا الشأن، مشيراً في الوقت ذاته إلى تطبيق شرطة دبي «بروتوكول العودة للعمل» الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لافتاً إلى أنه تم توفير ممرات تعقيم للموظفين وعلامات أرضية للعملاء و«خط ساخن».

وأشار العميد صالح إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي في إطار تحضيراتها لدوام الموظفين وتطبيق «بروتوكول العودة للعمل» عملت على تحقيق جُملة من الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة في كافة مواقع العمل، مبيناً أن الإجراءات بدأت بالتشخيص المبدئي للحالة الصحية للموظفين قبل الدخول إلى بيئة العمل الداخلية والاختلاط بالزملاء، وذلك من خلال قياس الحرارة باستخدام أجهزة حديثة وأخرى للتعقيم، والتأكيد على ارتداء الموظفين للكمامات.

وأكد أن شرطة دبي حرصت على تعقيم المكاتب وكافة المساحات في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتوفير كافة مواد التعقيم للموظفين والعمل على توعيتهم بالحفاظ على التباعد الجسدي أثناء القيام بالمهام الوظيفية، بما يضمن ترك مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

ولفت إلى أن شرطة دبي عملت أيضاً على إعادة تصميم بيئة العمل لتحقيق التباعد الجسدي، مثل وضع الملصقات لتحديد المسافات بين الموظفين، وكذلك بين الموظفين والمراجعين، إلى جانب العمل على توعية الموظفين بالإجراءات التي يجب اتخاذها منذ لحظة الخروج من المنزل لحين مغادرة مقر العمل.

وأشار إلى أن شرطة دبي عملت على توفير منظومة عمل متكاملة لبعض الوظائف التي يستطيع أصحابها العمل عن بُعد، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الهمم ومن يعانون من أمراض مُزمنة، إلى جانب توفير خط ساخن للموظفين وعائلاتهم في حالة ظهور أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأكد العميد صالح أنه تم توعية الموظفين أنه في حال الاشتباه بالإصابة بأي نوع من أعراض الإصابة بالفيروس سواء (الحمى، السعال، ضيق في التنفس، آلام في الجسم، صداع)، فيتحتم على الموظف البقاء في المنزل، إلى جانب الإفصاح عن مخالطته لأي من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

جولة «البيان»

رصدت «البيان» في جولة لها في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وعدد من مراكز الشرطة استقبال العملاء ولوحظ تطبيق والتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك في أول يوم عودة للموظفين بنسبة 50 % اعتباراً من أمس مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكدت شرطة دبي التزامها الكامل حيث تمت إعادة هيكلة جدول الموظفين بآلية تتناسب مع عمل كل إدارة من حيث الخدمات التي تقوم بها خاصة الإدارات الخدمية.

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