هزاع بن زايد: رسالة مفعمة بالإيجابية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أرسل رسالة مفعمة بالإيجابية بترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع عودة العمل الحكومي التدريجي.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «رسالة مفعمة بالإيجابية أرسلها اليوم (أمس) الشيخ محمد بن راشد بترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع عودة العمل الحكومي التدريجي، مؤكداً مسؤولية الجميع في المرحلة المقبلة عن استعادة الحياة الطبيعية مع التزام الإجراءات الوقائية، وبهذه الروح ننتصر على كورونا ونحافظ على المكتسبات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز