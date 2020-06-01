محمد بن راشد: القادم أفضل

المصدر: دبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن دولة الإمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع، وتواصل جهودها لتحقيق رؤيتنا نحو المئوية وأن تكون من أفضل دول العالم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، صباح أمس، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، حيث قال سموه: عملت الحكومة بكفاءة عالية خلال الأشهر الماضية عن بعد ولم تتوقف، واليوم تستكمل أعمالها من الميدان، ويعود الموظفون لمواصلة الإنجاز.

وأضاف سموه: اطّلعنا على إجراءات الجهات لعودة واستمرارية الأعمال، وآليات عملهم خلال الفترة القادمة.. صحة الموظفين والمتعاملين على رأس الأولويات، وجهنا المسؤولين بتوفير كل سبل السلامة والوقاية وتوفير البيئة الصحية لسلامة الجميع.

وأضاف سموه: الإمارات مستمرة، وفرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة، وشمولية وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة.

وقال سموه مخاطباً الوزراء: ما مضى خلال الأشهر الماضية علّمنا أن نكون أقوى ونتعلم، ولدينا نقاط تحسين سنطوّرها، والقادم سيكون للأفضل.. ونتائج اجتماعات حكومة الإمارات الأخيرة محل تطبيق ووجهنا الجهات ببدء تنفيذ رؤيتنا لما بعد «كوفيد 19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز