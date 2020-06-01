13 مليون زيارة للقنوات الرقمية في أبوظبي خلال مارس

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت مبادرة «الشهر الرقمي»، التي أطلقتها حكومة أبوظبي في مارس الماضي، بمشاركة أكثر من 45 جهة حكومية في إمارة أبوظبي. وحققت المبادرة نتائج مبهرة، حيث شهدت القنوات الرقمية في أبوظبي، أكثر من 13 مليون زيارة، وارتفعت نسبة تبني الخدمات الرقمية إلى 94 % على مستوى الإمارة، وزيادة عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية بنسبة 83 %، بالإضافة إلى تسجيل زيادة 25 % في عدد زيارات القنوات الرقمية.وتقدم الجهات الحكومية في أبوظبي، أكثر من 1000 خدمة حكومية عبر القنوات الرقمية المختلفة، وتعكس أكثر من 8 ملايين معاملة، تم إنجازها رقمياً، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتشكل مسيرة التحول الرقمي، قيمة مضافة على مختلف الأصعدة، حيث وفرت أكثر من 300 ألف يوم عمل على موظفي الحكومة، بالإضافة إلى أكثر من 16 مليون زيارة على المتعاملين إلى مراكز الخدمة.

وأظهرت مبادرة الشهر الرقمي، نتائج إيجابية ملحوظة في هذا الهدف، حيث بلغت زيارات القنوات الرقمية خلال الشهر الرقمي 13738985 زيارة، في حين كانت قبل الشهر الرقمي 10966912 زيارة، كما بلغت معاملات القنوات الرقمية خلال الشهر الرقمي 1089275 معاملة، في حين كانت 620557 معاملة.

وتم تسجيل زيادة بمقدار 19 % من نسبة تبني الخدمات الرقمية، لتصل إلى حوالي 94 % خلال الشهر الرقمي، مقارنة بـ 75 % قبل إطلاق المبادرة.

وجاء إطلاق المبادرة، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، والانتقال نحو المستقبل الرقمي.وبهذه المناسبة، أعرب علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، عن سعادته بما حققته مبادرة «الشهر الرقمي» من نتائج مميزة، تؤكد مدى نجاح الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، في مسيرة التحول الرقمي، وفي الاستعداد والجهوزية لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة: «تمحورت أهداف مبادرة «الشهر الرقمي»، حول التأكيد على الدور الذي تلعبه الحلول والخدمات الرقمية، في توفير المزيد من الوقت لأفراد المجتمع، وإتاحة المجال أمامهم للتركيز بشكل أكبر على الأنشطة والجوانب الإيجابية في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالفوائد المتعددة، التي سيحصل عليها كل فرد من أفراد المجتمع، من خلال اعتماده على الخدمات الرقمية».

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