الأول من نوعه على مستوى الدولة.. اعتماد دبلوم مهني لتأهيل مدربين لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن اعتماد الهيئة الوطنية للمؤهلات للدبلوم المهني لتأهيل مدربين في مجال تعليم وتدريب أصحاب الهمم، وهو مؤهل مهني وطني تم تطويره من قبل لجنة وطنية معتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات.

ويهدف المؤهل للاستثمار برأس المال البشري المواطن لغرض تأهيل وظيفة مساعد مدرب لخدمة أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا ورفع كفاءة العمل للكوادر التربوية.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حرص المؤسسة البالغ على وضع وتنفيذ التصورات والاستراتيجيات التي تنسجم مع الخطط التنموية للدولة وأهدافها المستقبلية والتي تصب في استثمار الإنسان بالدرجة الأولى، ودعم استدامة برامج التأهيل والتطوير والارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي والمهني لكوادرها التربوية والإدارية، بما يعزز أداء المؤسسة لضمان قدرتها على تقديم أفضل وأرقى معايير الرعاية والتأهيل العالمية لمنتسبيها من أصحاب الهمم. وقال سموّه في تصريح صحافي بمناسبة اعتماد «الدبلوم المهني» والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة التنمية والبناء لتلبية طموحات شعب الإمارات، والوصول إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات، وإن مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية مستمرة للعبور إلى المستقبل، وذلك وفق منهجية واضحة تعتمد على استشراف المستقبل ورسم الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي يتشارك فيها جميع أبناء الوطن من مواطنين ومقيمين لإيجاد أفضل الحلول للتحديات، وتأمين أفضل مستويات الحياة للأجيال القادمة، وخاصة في كل ما يتعلق بتعليم وتأهيل أصحاب الهمم و تدريب الكوادر القادرة على دعمهم لاستمرار مسيرة العطاء والتنمية.

التزام

وأضاف سموّه: تعكس أهداف المؤسسّة في مجال الاستدامة التزامنا بمنهج متكامل يشمل كافة جوانب أعمالنا ومساهمتنا في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، والكوادر البشرية التي تعد أثمن أصولنا، والمؤسسة تواصل المسيرة نحو تحقيق أهدافها السامية وتأدية رسالتها النبيلة المنبثقة من مدرسة المبادئ الإنسانية والاجتماعية والتنموية الراسخة التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،. وأشار سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية في الدولة، سواء محلية أو اتحادية لمواكبة التحديات، وتشكيل رؤى مستقبلية تنسجم مع الأهداف الوطنية لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين، ويضمن استمرار مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

معايير

ومن جانبه قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: «إن هذا الاعتماد الجديد يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الهيئة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وفق أعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أن أصحاب الهمم يشكلون عنصراً رئيسياً في المجتمع، ومصدراً من مصادر الثروة البشرية المواطنة التي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة».

وأكد أن الهيئة الوطنية للمؤهلات تمتلك كافة المقومات اللازمة لتمكين الكفاءات الوطنية بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حيث قام «أبوظبي التقني» كجهة مانحة معتمدة من الهيئة بالإشراف على عملية طرح المؤهل في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني لضمان جودة مخرجات التعلم.

ومن ناحيته قال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المؤسّسة تحظى بدعم لامتناه من قبل القيادة الرشيدة، وأكد أن سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة يدعم برامج التأهيل والتطوير والارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي والمهني لكوادر المؤسسة.

وأشار إلى أن الدبلوم المهني الذي تم اعتماده يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث سعت المؤسسة منذ عام 2017 لاتباع معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات في تطوير المؤهل من خلال اللجنة الوطنية المعتمدة من الهيئة ليكون مؤهلاً مهنياً يخدم تطوير الكوادر الوظيفية العاملة بالمؤسسة وخلق فرص وظيفية لمن لديهم القدرة والإمكانيات للعمل وتنقصهم الخبرة التخصصية والمهنية في مجال التعليم والتدريب المهني، حيث سيمُكّن هذا النوع من الدبلوم المهني تحقيق المؤسّسة أعلى النتائج المرجوة في دعم أصحاب الهمم.

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