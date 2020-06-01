50 % من موظفي اقتصادية دبي يعودون للعمل

المصدر: دبي – بشار باغ

رصدت جولة أجرتها «البيان»، أمس، في مقر اقتصادية دبي، بقرية الأعمال، عودة موظفي الدائرة وجميع مؤسساتها إلى العمل من المكتب، بنسبة 50 %، وسط إجراءات احترازية شاملة ومتكاملة، في المكاتب الداخلية، وفي صالات خدمة المتعاملين.

وكانت اقتصادية دبي ومؤسساتها، قد حرصت خلال الفترة الماضية، على استمرارية الخدمات المقدمة لكافة قطاعات الأعمال، وللمستهلكين، عبر القنوات الرقمية الذكية، وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يشمل خدمات الترخيص والتسجيل التجاري، وخدمات الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات. بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها كل من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

ومع عودة الخدمات المباشرة للمتعاملين في مختلف فروع ومؤسسات الدائرة، تدعو اقتصادية دبي، مجتمع الأعمال، إلى الاستفادة من كافة الخدمات الذكية المتطورة التي توفرها عبر مختلف تطبيقاتها، بما يضمن توفير الوقت والجهد، مع تبني أفضل الممارسات، لضمان سلامة الجميع.

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