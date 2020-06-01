50 % من موظفي حكومة دبي يباشرون أعمالهم من المكاتب وسط تفاؤل والتزام بالاحترازات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي، نورا الأمير، رامي عايش

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن 05% من موظفي الدوائر الحكومية بدبي باشروا أعمالهم أمس من مكاتبهم، وسط تفاؤل كبير وثقة والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات الجهات المختصة بدولة الإمارات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 91).



وأكد الموظفون لـ«البيان» التي رصدت الدوام في أول أيامه بدوائرهم بعد غياب استمر ما يقرب الشهرين اعتمد فيها على نظام الدوام عن بعد، تفاؤلهم بالعودة بعد الغياب عن المكاتب والتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.



وجاءت عودة موظفي حكومة دبي لتأدية مهام أعمالهم من مكاتبهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة 05% من موظفي دوائر حكومة دبي من يوم الأحد 13 مايو 2020، وبنسبة 001% من 41 يونيو 2020.



وأضافت الدائرة إن كل إدارة قامت بتنسيق عودة موظفيها بحيث تحقق نسبة الـ05%، وتم استثناء كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.



وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الموظفين العائدين لمقار عملهم أبدوا التزاماً كبيراً بالتعليمات والإرشادات الاحترازية، كما وفرت إدارات الموارد البشرية في كل دائرة السبل الكفيلة للوقاية حيث تم توفير عدة أنواع من المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل، وقامت بتدريب أحد موظفيها لقياس درجة الحرارة لجميع الموظفين العائدين للعمل من المكاتب، والتأكد من أن درجة حرارة الموظف لا تتجاوز 5.73 درجة مئوية.



كما وزعت دوائر حكومة دبي إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن في المداخل وفي المصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، والتي تضمنت إرشادات الوقاية وكيفية المحافظة على التباعد الجسدي، والاستخدام الآمن للأدوات المكتبية، ووفرت معقمات اليدين في المصاعد لاستخدامها بعد لمس الأزرار، وغيرها من الأدوات المكتبية، كما وفرت غرفة لعزل الموظف الذي قد تظهر عليه أية أعراض، وغرفة أخرى للمتعاملين في الدوائر التي تستقبل المتعاملين في مراكز الخدمة.



ومن أجل التأكيد على التباعد الجسدي وضعت دوائر حكومة دبي العلامات الإرشادية في مختلف الأنحاء لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما وضعت لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي وهو 800342 للإبلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه بالإصابة بكورونا.



وزادت دوائر حكومة دبي عدد عمال النظافة بمقارها والذين حرصوا على القيام بواجبهم وإتمام التنظيف بشكل مستمر وخاصة للأماكن العامة في مقر العمل بما في ذلك المداخل، والأسطح كثيفة الاستخدام مثل، الطاولات العامة، الكافتيريا، دورات المياه، المصاعد، السلالم، وذلك في إطار تطبيق سياسة المكاتب النظيفة لدعم الصحة والسلامة العامة للمكاتب من خلال التنظيف والتعقيم المتواصل.



طرق دبي



واعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدداً من التدابير الاحترازية لعودة الموظفين إلى العمل في مكاتبهم بنسبة 50% يوم أمس وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب انتشار وباء كورونا، استهلتها بتعقيم طوابق ومكاتب المبنى الرئيس للهيئة، وتركيب كاميرات حرارية حديثة على مداخل الهيئة لقياس حرارة الداخلين إلى المبنى، وتوفير أقنعة وقفازات لجميع الموظفين العائدين إلى العمل، إضافة إلى توفير أجهزة قياس حرارية حديثة لقياس حرارة الموظفين عند دخولهم المبنى والتأكد من أنها في الوضع الطبيعي.



كما حرصت الهيئة على نشر تعاميم ومقاطع مرئية وتوعية لتعريف الموظفين بالإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا وسبل الوقاية منه وتخصيص غرف للعزل في حالات الاشتباه في الفيروس أو ظهور أعراض الإصابة به على أحد الموظفين، ونوهت الهيئة أن على الشخص الذي تظهر عليه أية أعراض التوجه للحصول على الدعم الطبي في أحد المستشفيات الخاصة المحددة وفق التعميم.



وأشارت الهيئة إلى أنه في ظل الظروف الحالية يمنع تنظيم الفعاليات الرسمية في المبنى واقتصار استخدام بصمة الدخول والخروج على العمل عبر التطبيق الذكي.



واستقبلت النيابة العامة بدبي موظفيها رافعة شعارات وعبارات الترحيب متضمنة كلمات إيجابية وتحفيزية لبدء يوم جديد بسعادة وهمة عالية، وذلك بعد غياب أكثر من شهرين عن مكاتبهم واستئنافهم العمل عن بُعد، حيث جاء قرار العمل عن بعد بالتزامن مع دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للقضاء على جائحة كوفيد 19 العالمية.



وجاء استعداد النيابة لاستقبال 50% من المجموع الإجمالي للموظفين، عن طريق التطهير الشامل لكافة المكاتب والمرافق في المبنى، وتركيب أجهزة قياس حرارة الموظفين، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات والمطهرات للجميع، كما حثت موظفيها على الالتزام بمعايير السلامة الصحية عبر البريد الإلكتروني والشاشات الموزعة في مختلف مرافق المبنى.



وطبقت النيابة نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وهي: الحوامل وأصحاب الهمم والمصابون بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وفئة كبار السن، كما استثنت الموظفات الأمهات التي ترعى أطفالاً دون الصف التاسع، والأطفال الرضع، أو من تقوم برعايتهم في المنزل نظراً لحالتهم الصحية، أو المخالطين للفئات الأكثر عرضة من الإصابة بالفيروس، مثل: كبار السن وأصحاب الهمم ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة.



إسعاف دبي



وأجرت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فحص (كورونا) لـ122 فرداً من موظفي المؤسسة لدى عودتهم للعمل صباح أمس ومنهم 22 من الخدمات المساندة وعمال النظافة و100 موظف وإداري تحقيقاً للأمان الوظيفي وتنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التزامها الكامل التكليفات الصادرة عن حكومتنا الرشيدة حيث تم توزيع بـروتـوكـول العودة للعمل الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على جميع الموظفين وتمت إعادة تنظيم الأعمال الإدارية والميدانية والمناوبات بآلية تتناسب مع عمل كل إدارة من حيث الخدمات التي تقوم بها وخاصة إدارة عمليات الإسعاف.



وأوضح المدير التنفيذي خليفة الدراي أنه تم توفير ممر للتعقيم للموظفين والمتعاملين في مدخل المؤسسة كما تم تعقيم جميع المكاتب في كافة الإدارات ومراكز خدمة وإسعاد المتعاملين والنقاط الإسعافية وتوفير علامات إرشادية على الأرض لتحقيق مسافات التباعد إضافة إلى شاشات لعرض التعليمات وسبل الوقاية من فيروس كورونا، مع توفير المعقمات والكمامات في كافة المداخل، لافتاً إلى أن جميع الموظفين في المؤسسة سيتم فحصهم خلال الأيام القليلة القادمة وسيكون نهاية الأسبوع الحالي موعداً لاستكمال إجراءات الفحوص لبقية الموظفين.



تسوية المنازعات



كما باشر موظفو إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، المرحلة الأولى من قرار العودة إلى العمل بنسبة 50% تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي، على أن يتم استئناف الدوام لجميع الموظفين في الإدارة بنسبة 100% يوم 14 يونيو.



وأكد هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات أن 50 في المئة من الكادر الوظيفي قد باشر عمله بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم تعقيم المكاتب بشكل كامل، واختيار الموظفين كل حسب تخصصه مع النظر إلى الحالات الصحية، إضافة إلى التوجيه بتقليص زمن الاجتماعات وقياس الحرارة لكافة الموظفين بداية الدوام الرسمي وعند انتهائه والتركيز على التباعد المكاني والجسدي.



وقال استعداداً لعودة العمل تم الانتهاء من تعقيم كافة المكاتب والأروقة التي يستخدمها الموظفون مع اعتماد الأعمال الإلكترونية، مشيراً إلى قيامهم بتوزيع «بروتوكول العودة إلى العمل» الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على كافة العاملين والذي يتضمن بعض الإرشادات والإجراءات اللازمة لسلامة الموظفين والمتعاملين تماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة مع بعض النصائح ومنها التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والعمل ضمن إطار محدد واستخدام القفازات والكمامات والمعقمات.



بروتوكول العودة



كانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد أصدرت بروتوكول العودة للعمل والذي تم توزيعه على جميع دوائر حكومة دبي وتضمن إرشادات للموظفين وللدوائر، وأكد ضرورة استخدام كمامات الوجه، للموظفين والذي يُعد أمراً إلزامياً خلال ساعات العمل، ومنذ الخروج من المنزل وخلال الطريق وفي مقر العمل وخلال العودة للمنزل، وتجنّب المصافحة أثناء تحية الآخرين، واتباع قواعد التباعد الجسدي عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وخاصة أثناء التنقل وأثناء الانتظار لاستخدام المواصلات العامة، وترك النوافذ مفتوحة في المركبات على الأقل مدة 51 دقيقة عند استخدام السيارة الخاصة، وغيرها.

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