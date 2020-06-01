«هيئة المعرفة» تستقبل المتعاملين بالورود المعقمة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حرصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على استقبال متعامليها بالورود المعقمة لإسعادهم بالعودة للعمل، فضلاً عن توفير كافة أدوات التعقيم واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير للمنشآت والأدوات، ومنها جهاز للتأكد من درجات حرارة كافة مستخدمي المبنى قبل الدخول، وتعقيم المبنى بصورة مستمرة من أجل توفير بيئة صحية ومناسبة للموظفين والمتعاملين وشمل التعقيم المكاتب وقاعات الاجتماعات، وكافة أدوار المبنى والممرات وجميع الأبواب وأماكن الاستقبال.

وأكد مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم، التزام 50% من موظفي الهيئة الدوام، أمس والالتزام بإجراءات وضوابط أكثر صرامة لتبقينا جميعاً بصحة وسلامة. وباشر عدد من موظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في أول يوم دوام مكتبي، بعد تطبيق قرار عودة 50% من موظفي الجهات الحكومية في دبي للعمل من مكاتبهم.

واتخذت الهيئة الإجراءات الاحترازية كافة، لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين.‏وحرصت الهيئة على إشراك الزملاء الذين يعملون عن بعد مستخدمين أدوات التكنولوجيا في الاجتماعات والأنشطة. وراعت الهيئة الإرشادات الخاصة بالتباعد الجسدي عند اختيار مكان الجلوس الخاص بالموظفين أو المتعاملين ووفرت الهيئة غرف عزل، لمن يظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض أخرى ‏يتم عزله فيها ومن ثم إبلاغ الجهات المختصة.

وشجعت الهيئة المتعاملين على استخدام الخدمات الذكية للحصول على خدمات الهيئة، والامتناع عن الدفع نقداً والتشجيع على إتمام عملية الدفع من دون ملامسة، كما شجعت الزائرين على عقد اجتماعات افتراضية كخيار أول، ‏وفي حال كانت الاجتماعات في مقر الهيئة، أكدت أنه سيتم إرسال إرشادات السلامة ضمن طلب الاجتماع وينبغي ألا يزيد عدد الحضور في الاجتماع على خمسة أشخاص والحرص على أن تكون الاجتماعات قصيرة.

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