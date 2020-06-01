400 % نمو مبيعات «أسواق عجمان التعاونية» الإلكترونية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد المتسوقين عبر النافذة الإلكترونية لجمعية أسواق عجمان التعاونية 10 آلاف متسوق خلال الـ5 أشهر الماضية، وحققت الجمعية مبيعات إلكترونية بنسبة نمو 400% عن العام الماضي، وجاءت المبيعات تزامناً مع توفير مخزون استراتيجي يكفي أكثر من 6 أشهر، وذلك ضماناً لتوفير التنوع الكامل في السلع وتوفيرها للمتسوقين، وأكدت إدارة الجمعية نجاح فريق العمل خلال الفترة الماضية في تلبية احتياجات المتسوقين عبر نافذتها الإلكترونية الأمر الذي أسهم في تخفيف الازدحام وتعزيز برامج الوقاية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد سامي محمد شعبان المدير التنفيذي لجمعية أسواق عجمان «اهتمام وحرص إدارة الجمعية على الالتزام بالقوانين الاحترازية في التعقيم الشامل لجميع مرافق الجمعية ونظافة الفروع والمخازن بشكل عام واستمرارها في فحص الموظفين والمتسوقين بشكل مستمر».

تطوير

وأشار إلى نمو مبيعات الجمعية خلال 5 أشهر الماضية من خلال التسوق الإلكتروني بنسبة 400% مقارنة بما كانت عليه المبيعات قبل جائحة «كورونا».

وأشار إلى أن إدارة الجمعية تعمل دائماً على تطبيق كل ما هو جديد للتطوير وتضع خططها العملية المدروسة، حيث إن الفترة القادمة ستكون مختلفة عما سبق وستتغير الكثير من الأمور الحيوية وتقوم إدارة الجمعية بتطوير نظام يستوعب أكبر عدد ممكن لطلبات التسوق الإلكتروني ويشتمل على تنوع كبير جداً من الأصناف لنفس الغرض لجميع المتسوقين، لافتاً إلى أن نسبة توافر البضاعة في المتجر الإلكتروني كانت 70% في النظام مقارنة بما هو متوافر في المتجر نفسه.

وسيتم وضع نظام جديد يوفر ما نسبته 90% من البضائع والسلع في المتجر الإلكتروني الجديد وذلك مع توفير التنوع في السلع بشكل أفضل، وبين أنه يتم إيصال الطلبات بأسرع وقت لا تزيد مدة التوصيل على 3 ساعات.

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