حظر التنقل من وإلى أبوظبي وبين مدنها لمدة أسبوع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يســــمح لســـكان مدن الإمارة بالتنقل داخــــل مدينـــتهم خــــلال أوقــــات برنامج التعــــقيم الوطني.

يأتي ذلك لتعزيز فاعلية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة.

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