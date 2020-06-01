«الأغذية العالمي» يثمّن دعم الإمارات للدول المتضررة من «كورونا»

المصدر: أكرا - وام

أعرب ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها في توفير الإمدادات الصحية والإنسانية للدول المتضررة من جائحة «كوفيد - 19».

وتوجه بيزلي الذي كان في استقبال طائرة شحن إماراتية لدى وصولها إلى مطار أكرا بغانا، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تخصيص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طائرات لنقل المستلزمات والمواد الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية، وذلك عبر مقطع مرئي على حسابه الخاص بموقع تويتر.

وأكد أن «وصول طائرة الشحن يعكس خصال الكرم والسخاء التي تتمتع بها قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيراً إلى أن هذا الجسر الجديد يعكس التعاون المشترك البناء، خاصة في ظل هذه الأزمة.

وكانت دولة الإمارات أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسراً جوياً دولياً لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان الحياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من جائحة «كوفيد-19» في كافة أنحاء العالم.

ويعمل الجسر بشكل دوري بين الدولة ومواقع رئيسية في كافة أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير المستلزمات والمعدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية لتلبية احتياجات المجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأمامية في أكثر من 100 دولة في العالم.

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