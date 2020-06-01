«هيئة الاتصالات» تتبنى خطة لاستئناف العمل

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وضعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، خطة احترازية مع العودة للعمل في المكاتب بمقر الهيئة اعتباراً من أمس، بحيث تتضمن الخطة 16 محوراً رئيسياً للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزوار ولمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

وقالت هيئة الاتصالات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الخطة تتضمن التباعد الجسدي قدر الإمكان ولمسافة مترين، وإغلاق أماكن التجمعات بما فيها غرف الاجتماعات والمصليات وغرف الضيافة، وارتداء الكمامات والقفزات من قبل جميع الموظفين في كل الأوقات.

وذكرت الهيئة أن الخطة تضمنت كذلك وضع الكاميرات الحرارية عند المداخل لكشف درجة حرار الجسم عند الدخول إلى مقر الهيئة، وتحديد عدد مستخدمي المصاعد بحد أقصى 3 أفراد في آن واحد، وتقليص الطاقة الاستيعابية لموافق السيارات الخاصة بالهيئة إلى 50%، واستمرار تعقيم مباني الهيئة والمكاتب والمركبات والمعدات بشكل يومي، وتوفير المعقمات من قبل الهيئة في جميع أنحاء المبنى، وتفعيل أنظمة متطورة لتنقية الهواء وتوفير التهوية الطبيعية قدر الإمكان، والإبلاغ في حالة الطوارئ واللجوء إلى غرفة الحجر الصحي. وذكرت الهيئة أنها حددت مداخل ومخارج منفصلة للموظفين والزوار، مع استمرار العمل عن بعد لجميع موظفي التعهيد والاستشاريين، وعدم السماح بإدخال الوجبات الغذائية من محال وأماكن خارجية، والتقليل من مشاركة استخدام المعدات والأدوات المكتبية، والاستغناء عن أجهزة الطابعات قدر الإمكان، وتقليل استخدام المعاملات الورقية، واستخدام المنصات الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتواصل المرئي.

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