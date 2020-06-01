3681 دعوى أنجزتها محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أنشئت «محكمة اليوم الواحد» بدائرة محاكم رأس الخيمة مطلع عام 2017، حيث اختصت بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي قيمة المطالبات فيها لا تزيد على 20 ألف درهم، ومن ثم بدأت بالتوسع التدريجي، وبعد أن حظيت بثقة المتقاضين وإقبالهم على المثول أمامها تم منحها صلاحيات للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على 500 ألف درهم، وأنجزت المحكمة منذ إنشائها وحتى أبريل الماضي 3681 دعوى.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إن تسجيل الدعوى يتم مباشرة أمام «محكمة اليوم الواحد» ودعوة الخصوم للحضور أمامها لنظرها وتباشر إجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم إلكترونياً، ويصدر القاضي الحكم في الدعوى في ذات يوم تسجيلها بعد سماع أطراف الدعوى وتحقيق أوجه دفاعهم ما لم ير خلاف ذلك تحقيقاً لدفاع الخصوم، ويختص القاضي بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم ويختص قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية بتنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحاكم».

وأضاف المستشار الخاطري: «إن محكمة اليوم الواحد في دائرة محاكم رأس الخيمة أنجزت 3681 دعوى مدنية وتجارية منذ نشأتها وحتى شهر أبريل الماضي من العام الجاري وأصدرت أحكاماً نهائية ونافذة في نفس اليوم بنسبة فصل 100% في جميع القضايا التي سجلتها دون أي تأجيل في أية قضايا أو أية طعون أو اعتراض على الحكم الصادر، وهو ما ساهم بشكل كبير في سرعة التقاضي ومن دون الإخلال بدقة الأحكام أو بحقوق أطراف الدعوى وتحقيق العدالة الناجزة مع ضمان فعالية الأداء، حيث أثبتت النتائج المحققة مدى فاعليتها على مدى السنوات الماضية».

وأشار رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إلى تم تخصيص مبنى جديد مستقل لمحكمة اليوم الواحد في مقر الدائرة الرئيسي، وذلك لاستيعاب عدد المتعاملين الكبير الذين يفضلون التوجه إلى المحكمة، نظراً لسرعة إنجاز قضاياهم مع ضمان حقوقهم، حيث تهدف المحكمة إلى اختصار الوقت والجهد على المتقاضين وإنهاء قضاياهم دون تأخير والتسهيل عليهم ولسرعة ومرونة إجراءات تسجيل الدعوى، وهو ما يعكس مدى النجاح الكبير الذي حققته المحكمة في إمارة رأس الخيمة.

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