إتاحة استكمال طلبات المتعاملين إلكترونياً في «أبوظبي للإسكان»

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت هيئة أبوظبي للإسكان، مشروعاً يتيح استكمال الطلب ذاتياً، من خلال القنوات الرقمية، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في دعم المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، في ظل الظروف الراهنة، حيث تسعى الهيئة من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها، إلى توفير الاستقرار الاجتماعي، وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

ويتيح المشروع لموظفي الهيئة، تحويل الطلبات غير المستكملة، بسبب نقص في البيانات، إلى مرحلة «إجراء المتعامل»، بحيث يتم توفيرها من قبل المتعامل، من خلال تطبيق الهاتف الذكي، والموقع الإلكتروني للهيئة.

ومن الطلبات التي يتضمنها المشروع: «طلب إدراج الوثائق الداعمة، وإتاحة الإجابة عن استفسارات الموظف المتعلقة بمعلومات أو نواقص في الطلب، وطلب موافقة المتعامل على الإقرار والتعهد، وطلب تأكيد البيانات من المتعامل، بالإضافة إلى بعض الحقول الأساسية التي سيتم طلب توفيرها من المتعامل وقت تسجيل الطلب، لتجنب طلبها لاحقاً». وتتيح خاصية «توقيع الإقرار والتعهد»، للمتعامل، إتمام معاملته من دون الحاجة إلى الحضور لمقر هيئة أبوظبي للإسكان، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم طلب الموافقة على بنود الإقرار بشكل تلقائي، عند تسجيل الطلب الإسكاني، من خلال القنوات الرقمية.

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