دراسة: انخفاض الإنفاق على الوقود والمطاعم والفنادق

المصدر: العين – داوود محمد

كشفت نتائج أولية لدراسة بحثية حول تقييم التفاعل البشري وسلوك الانفاق لدى أفراد مجتمع الإمارات خلال فترة جائحة كورونا، عن انخفاض ملحوظ في الإنفاق على وقود السيارات والمطاعم والفنادق والمقاهي، بينما شهد التسوق عبر الإنترنت ومن البقالات ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق.

أجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضم أعضاء الفريق المكون من 3 باحثين، الدكتورة نعيمة الحوسني - رئيس قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، والدكتور أحمد المرشدي والدكتور روبرت بردي أستاذين بقسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية.

وأوضحت الدراسة الأولية، أنه من حيث التفاعل الاجتماعي فإن نسبة، 80% من المستطلعين قللوا من الزيارات للعوائل والأصدقاء، ونسبة 78% يشعرون بالقلق من زيارة المستشفيات والعيادات، حتى لو أنهم يشعرون بالمرض.

ومن ناحــــية أخرى شهد الترابط والتقارب بيـــــن أفـــــراد الأســــــرة زيـــــادة ملحوظــــــــــة، حيـــــث إنه زادت مشـــــاركة الأطفـــــــال أـــسرهم بإعــــــــداد الوجـــــبات في المنازل وزاد التلاحــــــم الأســــــري بين الأسر .

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