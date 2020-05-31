مجلس الوزراء يعتمد سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس الوزراء اليوم سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن.

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب،في حسابها على تويتر أن السياسة تهدف الى توعية الشباب بالمعلومات الضرورية حول كافة مراحل بناء المسكن.

وكشفت المزروعي أن المؤسسة الاتحادية للشباب عملت على دورة أساسيات بناء المسكن للشباب، وهي دورة تعزز من معرفة الشباب بمختلف تفاصيل بناء المسكن، لتسهل عليهم مهمة بناء البيت، بما يقلل التكلفة ويحفظ الحقوق.

وأضافت أنه ضمن سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء البيت، سيتم عقد دورة تدريبية لأساسيات بناء البيت لجميع الشباب المتقدمين على طلب دعم إسكاني من برامج الإسكان الاتحادية والمحلية.

وأوضحت انه ضمن مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب للإسكان، سنعمل مع المصممين الشباب، وشركات التصميم الإماراتية، على تصميم وتطوير نماذج مساكن جاهزة، مجانية للشباب، وتتماشى مع التوجهات المستقبلية في التصميم.

وتابعت : كذلك ضمن مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب للإسكان سنعمل على تطوير منصة تتضمن دورات رقمية حول أساسيات بناء المسكن، وجميع الملفات والمعلومات المعنية بهذه المهمة للشباب.

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