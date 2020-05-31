مكافحة الآفات الناقلة للأمراض في المواقع الإنشائية بإمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أعمالها المكثفة في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، عبر مضاعفة برامج مكافحة آفات الصحة العامة من أجل الحفاظ على مظاهر الصحة والسلامة البيئية في الإمارة.



وعملت «تدوير» بالتعاون مع شركائها في بلدية مدينة أبوظبي ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، على إطلاق حملة توعوية تفتيشية للمقاولين والاستشاريين والمُطورين والعقاريين في إمارة أبوظبي، بهدف ضمان توفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة ومكافحة الحشرات في كافة مواقع العمل، والارتقاء بالمشهد الحضاري لإمارة أبوظبي بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.



وكشف المهندس محمد محمود المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، نتائج عمليات المسح الشاملة لاستكشاف البؤر المصابة في المواقع الإنشائية الخاصة بالفلل السكنية في أبوظبي والعين والظفرة، حيث تم استكشاف ما يقارب 559 موقعاً، منها 216 موقعاً مصاباً، بينما كانت إصابات القوارض في 102 موقع، والبعوض في 122 موقعاً، والذباب في 99 موقعاً، فيما بلغت نسبة المواقع الإنشائية المصابة ما يقارب 39%، وجاءت إصابات البعوض بنسبة 22%، والقوارض بنسبة 18%، والذباب بنسبة 17%.



ووصلت نسبة إصابة البعوض في مدينة أبوظبي إلى ما يقارب 43%، والقوارض 34%، والذباب 32%، فيما بلغت نسبة إصابات البعوض في مدينة العين نحو 34%، والقوارض 10%، والذباب 11%، بينما كانت إصابات البعوض في مدينة الظفرة نحو 16%، والقوارض 7%، والذباب 5%.



وكشفت «تدوير» عن استكشاف ما يقارب الـ 50 موقعاً إنشائياً في جزيرة أبوظبي - شرق، منها 32 موقع مصاب بآفات البعوض بنسبة 28% والقوارض بنسبة 10% والذباب بنسبة 24%، حيث بلغت نسبة المواقع الإنشائية المُصابة الإجمالية في تلك المنطقة ما يقارب 62%، بينما تم استكشاف 37 موقعاً في جزيرة أبوظبي- غرب، منها 26 موقعاً مصاباً بآفات البعوض بنسبة 58%، والذباب 10% والقوارض 43%، بنسبة إجمالية وصلت إلى 70.27%.



وشملت علميات المسح والمكافحة 50 موقعاً إنشائياً في مدينة أبوظبي – البر الرئيسي، منها 9 مواقع مصابة بآفات البعوض والذباب والقوارض بنسبة إجمالية عامة وصلت إلى 14%، بينما أشارت نتائج استكشاف المواقع الإنشائية في جزيرة ياس وفلل شاطئ الراحة إلى وجود إصابات في 52 موقعاً تم مسحه، حيث وصلت النسبة الإجمالية إلى ما يقارب 95%، وجاءت النسب المُفصلة على النحو الآتي: البعوض 98.07%، الذباب 86.53%، القوارض 90.38%.



مدينة العين



وكشفت نتائج الاستكشاف عن إصابة 71 موقعاً إنشائياً من أصل 263 موقعاً إنشائياً في مدينة العين منطقة القطاع الشمالي تم مسحه بنسبة إجمالية وصلت إلى 27%، حيث كانت نسبة إصابات الذباب الأعلى بما يقارب 13%، والقوارض 11%، والبعوض 9%.

وانخفضت النسبة الإجمالية للإصابة إلى ما يقارب الـ 20%، في المواقع الإنشائية بمدينة العين / القطاع الجنوبي، حيث كانت الإصابات في 10 مواقع من أصل 50 موقعاً تم مسحها، من آفات البعوض 14%، والقوارض 10%، والذباب 4%.



منطقة الظفرة



واستكشفت فرق المركز المختصة 57 موقعاً إنشائياً في منطقة الظفرة، مع تسجيل إصابات في 16 موقعاً بنسبة إجمالية وصلت إلى 28%، حيث جاءت إصابات آفات البعوض ما يقارب 15.8% والقوارض بنسبة 7%، والذباب نحو 5.3%.

وحذرت «تدوير» من بؤر الإصابة المحتملة للآفات في المواقع الإنشائية، مشددةً على ضرورة التعامل الجدي معها والسيطرة عليها لمنع حدوث أية إصابات بآفات البعوض والذباب والقوارض، وتحديداً الصادرة عن خزانات الصرف الصحي غير المغطاة بشكل جيد، وخزانات المياه غير المغطاة، تجمعات مائية ناتجة من تسريب المياه من أنابيب المياه و الصرف الصحي، وتجمعات مائية غير معالجة، ومخلفات نفايات الأطعمة داخل حاويات أو أكياس لا يتم جمعها بشكل يومي، وتجمعات لنفايات للأطعمة على الأرض، وتجمعات للمخلفات الإنشائية على الأرض دون فصل أو ترتيب أو وضعها على رفوف، بالإضافة إلى الإطارات المهملة والسكراب، ومخازن غير مرتبة وبدون أرفف، والحيوانات السائبة كالقطط والكلاب وغيرها.

وقال المهندس محمد محمود المرزوقي: «إن جميع الحملات التي تقوم بها الإدارة في الوقت الحالي، من توعية وتوجيه وإشراف ومسح ميداني وعمليات استكشاف وغيرها، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتوفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة العامة في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، من خلال تبني أفضل الطرق والممارسات العالمية المعتمدة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، لحماية كافة أفراد المجتمع من أية أضرار ناجمة عن انتشار تلك الآفات في هذه الأوقات الصعبة».

وأكد المرزوقي أن إدارة مكافحة آفات الصحة العامة في المركز تعمل وفقاً لخطط متكاملة تهدف إلى الاستكشاف السريع لكافة المواقع المصابة بآفات البعوض والذباب والقوارض، عبر عمليات التفتيش والمسح الدوري المنتظم، إلى جانب المباشرة السريعة بعمليات المُكافحة اللازمة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات العالمية في هذا المجال لضمان الخروج بأفضل النتائج الإيجابية وتحقيق بيئة صحية آمنة ومستدامة.

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