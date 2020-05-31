واقي الوجه أساسي للحلاقين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، السماح للصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتقديم خدمة حلق اللحية الرجالية وكافة خدمات الوجه التجميلية النسائية شرط توفير واقي الوجه لمقدم الخدمة.



وأصدرت الدائرة تعميمها بإعادة فتح الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لمزاولة النشاط بصورة اعتيادية يوم 28 مايو، ضمن الإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتتضمن الاشتراطات التي حددتها الدائرة:«التزام الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية بفحص كافة العاملين بها حيث لن يتم السماح بإعادة فتح المنشأة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط الأساسي وظهور نتائج الفحص لكافة العاملين، والتزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، وإغلاق أماكن الجلوس والانتظار للعملاء بحيث لا يسمح بالجلوس أو الانتظار، كما يقتصر التواجد على الزبائن من متلقي الخدمة فقط، وتقديم «خدمة الحجز مسبقاً عبر الهاتف» للزبائن لإبلاغهم بالموعد المحدد لهم».



وينبغي على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية وضع فاصل مؤقت بين كل كرسي يستخدم للحلاقة أو التجميل، وتعقيم المعدات المستخدمة بشكل دوري، وتوفير جهاز فحص الحرارة لفحص متلقي الخدمة، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا.

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