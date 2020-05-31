تنفيذ أعمال تطوير وتجميل دواري جسر بني ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، أعمال تطوير وتجميل دواري جسر بني ياس بزراعة زهور موسمية وأشجار نخيل وتغيير الممشى الإسمنتي، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام وتعزيز الشكل الجمالي للمنطقة، حيث يعتبر جسر بني ياس المدخل الرئيس الذي يربط شرق وغرب مدينة بني ياس، وكذلك المدخل الرئيس لطريق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وحرصت البلدية في أعمال تطوير الدوارين على جمالية وتناسق التصميم والشكل العام لهما، حيث احتوى تصميم كل دوار على 7 نخلات ترمز للإمارات السبع، بينها 7 أحواض مزروعة بالزهور الموسمية تتخللها مغطيات التربة وتشكيلات بالحصى الأبيض لتزيد من جمالية الدوارات، بالإضافة إلى تزيين منطقة وسط الدوار الأول بشعار ثلاثي الأبعاد للهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تزيين منطقة وسط الدوار الثاني بشعار إكسبو 2021.



وتضمنت أعمال تطوير الدوارين زراعة 1884 متراً مربعاً بالزهور الموسمية وأشجار النخيل، حيث تمت زراعة 22608 زهرات موسمية في الدوارين، و14 نخلة بواقع 7 نخلات في كل دوار، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بكل دوار لمنح التصميم إنسيابية أكثر، وكذلك تغيير الممشى الإسمنتي من البلاط المتشابك إلى البلاط الإسمنتي «الجرانكس»، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف المياه الجوفية بالأنابيب المثقوبة للتقليل من ارتفاع نسبة المياه الجوفية عند عمليات الري.

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