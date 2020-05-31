"تقنية الوطني" تستطلع الآراء حول جودة خدمات الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

بدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع "جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، إجراء استبيان حول جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في ظل انتشار وباء فايروس كورونا المستجد – كوفيد (19) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتكون اللجنة من عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، وصابرين حسن اليماحي.

وقالت عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة، إنه في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية طرأت العديد من التحديات أمام قطاع الاتصالات في الدولة وأيضاً أمام الجمهور، لا بد من رصدها وتضمينها في تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الموضوع الذي ناقشته ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.



وأضافت أن الاستبيان يهدف إلى التعرف إلى تحديات الجمهور حول الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير المنظومة الإلكترونية والرقمية في الدولة، ويركز على أهم المبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات وأهم التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف الحالية.



ويتضمن الاستبيان 4 أسئلة تدور حول جودة جميع خدمات الاتصالات المقدمة من قبل مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في ظل انتشار الوباء، وأسعار الخدمات المقدمة، وسرعة حل مشاكل العملاء، وتوفير عروض ومبادرات كافية في ظل انتشار الوباء.



ودعت الجمهور المشاركة في الاستطلاع من خلال حسابات المجلس الوطني الاتحادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الرابط التالي: (https://www.surveymonkey.com/r/85NKYQH).

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