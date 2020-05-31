600 ألف درهم لخط الدفاع الأول بإسعاف دبي من تعاونية الاتحاد

المصدر: دبي – البيان

قدمت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة لخط الدفاع الأول في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبلغ 600 ألف درهم وذلك تقديراً للجهد الجبار والأعمال البطولية والإنسانية التي يقوم بها رجال الإسعاف في الميدان لمكافحة وباء كورونا وحرصهم على تقديم الرعاية الصحية ما قبل المستشفى لمصابي الفيروس أو المشتبه بهم دون تردد.



وتقدم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي بالشكر لجمعية الاتحاد التعاونية على دعمها السخي للمؤسسة وتخصيصها كوبونات مجانية لموظفيها مؤكداً أن هذا الدعم دليل على حرص القطاع الخاص على التعاون مع الجهات الحكومية والتنسيق المثمر والبناء لكليهما في سبيل تحفيز ودعم خط دفاعنا الأول تنفيذاً للتوجيهات السامية من قيادتنا الرشيدة وتعزيزاً للعمل الجماعي بين أفراد المجتمع وقال إن التعاون بين القطاعات المختلفة في الإمارات يساهم في بناء جسور شراكة استراتيجية ناجعة من أجل بناء منظومة عمل وطنية متكاملة بغرض تحقيق الأفضل لأفراد المجتمع.



تعاون



من جهته قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد: إن العمل التعاوني الجماعي يعتبر القوة الحقيقية التي تسهم في إحداث التغيير في المجتمع من خلال تكاتف الجهود لزيادة الإنتاج والتطوير والتقدم وخلق شراكات تسعى لابتكار مبادرات نوعية هدفها شحذ الهمم وتحفيز القطاعات الخدمية العامة من خلال دعمها مادياً ومعنوياً ولوجستياً للإسهام في دفع عجلة تميزها وتحفيزها على تقديم أرقى الخدمات للمجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم، مشدداً على ضرورة إسهام القطاع الخاص بدعم القطاع العام لإنشاء مفهوم عمل مجتمعي مميز بالدولة يحتذى به. الجدير بالذكر أن تعاونية الاتحاد أعلنت عن تخصيصها مبلغاً أولياً بمقدار 17 مليون درهم لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا حيث أنفقت نحو 8 ملايين و522 ألف درهم لغاية 22 أبريل الماضي، إلى جانب توفيرها الدعم اللوجستي والمساهمة في تنفيذ حملات توعوية لتثقيف أفراد المجتمع في إطار جهودها والتزامها بدعم المجتمع لتخطي هذه الجائحة.

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