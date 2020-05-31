«صحية الوطني» تعقد 33 اجتماعاً وتناقش 82 مادة منذ دور الانعقاد الأول

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة حققت منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، إنجازات عدة في إطار مهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.



وأوضح أن اللجنة عقدت منذ بداية دور الانعقاد الأول، 33 اجتماعاً منها (16) اجتماعاً «عن بعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، على مدى 110 ساعات عمل، ناقشت خلالها (82) مادة لثلاثة مشروعات قوانين اتحادية وافق عليها المجلس خلال جلساته العامة، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً موضوعاً عاماً بشأن «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»، ولكنها لم تنته منه بعد. وقد شارك في تلك الاجتماعات نحو 50 شخصاً من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة.



وأشار محمد اليماحي إلى أنه مازال أمام اللجنة 3 مشروعات قوانين اتحادية ستعمل على مناقشتها، وذلك حسب جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الأول، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك إضافة إلى موضوع عام أحاله المجلس خلال جلسته التاسعة التي عقدت «عن بعد» يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020، إلى اللجنة، ويتعلق بـ «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة».



وتتكون لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس من محمد أحمد اليماحي «رئيس اللجنة»، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقررة اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وسمية عبدالله بن حارب السويدي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.

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