أبوظبي تخفف قيود بعض الأنشطة في الإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة عن تخفيف القيود على بعض الأنشطة في الإمارة تشمل رفع السعة الاستيعابية إلى 40٪ في المراكز التجارية والمطاعم داخلها.

هذا بالإضافة إلى إعادة فتح الشواطئ التابعة للفنادق، والمطاعم خارج المراكز التجارية والمتاحف، بقدرة استيعابية تعادل 40%، مع الإبقاء على إغلاق الشواطئ العامة.

واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية الخارجية التي تمارس في الأماكن المفتوحة للمرحلة العمرية 12-60 عاماً اعتباراً من يوم الإثنين 1 يونيو، مثل الفروسية والكريكيت والدراجات والجولف وألعاب المضرب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز