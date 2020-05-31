حظر التنقل من وإلى أبوظبي وبين مدنها لمدة أسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويأتي ذلك لتعزيز فعالية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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