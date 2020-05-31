بلدية دبي تستقبل 50 % من الموظفين وسط اجراءات احترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

استقبلت بلدية دبي عودة الموظفين بنسبة 50 % وسط التزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتم وضع التعليمات الارشادية للعاملين في المكاتب والاشتراطات التي يجب ان يلتزم بها الموظفين في المكاتب قبل بدء العمل واثناء أوقات العمل وبعد انتهاء العمل وعند الوصول إلى المنزل .

كما تم وضع ملصقات توعوية في الممرات وفي المصاعد والمكاتب بشأن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة 2 متر بين كل شخص واخر، إضافة إلى قياس درجة حرارة الموظفين قبل الدخول للعمل وتوفير معقمات اليدين في أماكن متفرقة.

وحرص موظفو بلدية دبي على الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذتها لمنع انتشار فيروس كورونا .



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز