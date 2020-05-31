عودة العاملين " باقتصادية عجمان " بعد شهرين من العمل عن بعد

المصدر: عجمان : اسامة احمد



باشر الموظفون العاملون في دائرة التنمية الاقتصادية صباح يوم امس اعمالهم وذلك بعد انتهاء فترة العمل عن بعد بسبب الاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتم تجهيز المكاتب الخاصة بالموظفين بهدف التباعد الجسدي وتعزيز البيئة الصحية في مقر الدائرة والفروع التابعة لها في الامارة.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ل ( البيان ) "أنجزت الدائرة استعداداتها لعودة الموظفين إلى العمل اعتباراً من اليوم عُقب مُضي حوالي الشهرين من تفعيل نظام العمل عن بُعد في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووضعنا ضوابط إلزامية في أماكن العمل من بينها تهيئة المكاتب لضمان التباعد الجسدي.

وذكر بانه تم تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلّق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين أثناء الدخول والخروج من وإلى مقار العمل، واثبات الحضور والانصراف من خلال نظام الموارد عبر الهاتف المتحرّك عوضاً عن نظام البصمة السابق، إلى جانب توزيع الكمّامات والقفّازات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل، والالتزام بتعقيم وتطهير المرافق بشكل دوري.".



وأكّد مباشرة مجموعة من الموظفين أعمالهم اليوم وسط الإجراءات الوقائية بعد النجاح الذي حققته الدولة في مواجهة الوباء، وتزامن عودتهم مع الخطة التي تم وضعها لاستئناف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وقُدرة المؤسسات على التأقلم والتعايش مع الفيروس، وتطويع الابتكار لتحديد معالم اقتصاد ما بعد كورونا. كما أبدى تفاؤله بسرعة عودة الحياة الطبيعية وضخ الدماء مجدداً في قلب الاقتصاد والإقبال على فترة انتعاش اقتصادي.

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