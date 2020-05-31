105 موظفين في مقار وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة

المصدر: دبي- البيان

استقبلت وزارة تنمية المجتمع 105 موظفا في كافة المقار التابعة للوزارة على مستوى الدولة، بنسبة 30 % من الموظفين مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمنها "بروتوكول العودة للعمل " ،مؤكدة أن جميع الموظفين ملتزمين باستخدام القفازات والكمامات ويتقيدون بالمسافة الآمنة ومسألة التباعد الجسدي ويعملون وفق دليل الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن الوزارة جاهزة لاستقبال حوالي 35 % من الموظفين بنهاية الأسبوع الجاري ومن ثم العودة التدريجية لجميع الموظفين قريباً.

وباشر العاملون في الوزارة والمقار التابعة لها مهامهم الوظيفية وتقديم الخدمات للمتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، بعودة العمل في الوزارات الاتحادية بنسبة 30% .

واتخذت وزارة تنمية المجتمع حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل عودة الموظفين، شاملة عملية التعقيم الشامل وتوفير أجهزة الفحص الحراري والتوعية المستمرة.

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