موظفو محاكم رأس الخيمة يستأنفون العمل من مكاتبهم بنسبة 50%

المصدر: رأس الخيمة -البيان

رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

بدأت دائرة محاكم رأس الخيمة بتطبيق نظام عودة الموظفين تدريجيا، إلى مقر العمل بنسبة 50% وتقديم الخدمات للمتعاملين "عن بعد"، من مكاتبهم في مقار أعمالهم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة أن المحاكم تواصل تقديم كافة خدماتها عن بعد، مع وجود الموظفين في المبنى الرئيسي للمحاكم، ومراكز إسعاد المتعاملين، مبينا أنه يمكن للمتعاملين الحصول على الخدمات الرقمية للمحاكم من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم أو تطبيق mRAK، أو التواصل عبر تطبيق الواتس آب حسب الأرقام المخصصة لكل خدمة.

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