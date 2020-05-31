بدء العودة التدريجية للعالمين بالدوائر الحكومية في عجمان

المصدر: عجمان :"البيان"

بدأت الجهات الحكومية في إمارة عجمان أمس العودة التدريجية لمقار العمل في الجهات مع الالتزام بنسبة 30% وفق التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار فیروس " كورونا "المستجد.

و أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي – مدير عام دائرة الموارد البشرية إلتزام الجهات الحكومية في اليوم الأول بالنسبة المقررة في مقار العمل مع تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، و توفير نقاط دخول وخروج منفصلة للموظفين ، و قياس درجة حرارة الموظفين الداخلين الى مقر الجهة الحكومية وفق الادوات والارشادات الصحية المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى تفعيل برامج التعقيم الشامل في الجهات ، و جاهزية مقار العمل وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية مع إرتداء كمامات الوجه والقفازات في كل مرافق الجهة الحكومية .

حث السويدي جميع الجهات الحكومية إلى التقيد بإجراءا ت السلامة التي نص عليها التعميم بما يضمن استمرارية العمل و الحفاظ على سلامة الموظفين و المتعاملين.

و أوضح أنه تم توجيه الجهات الحكومية بتكليف وحدات الموارد البشرية في كل جهة بمتابعة تنفيذ العودة التدريجية و رفع تقارير دورية بشأن أداء الجهات المعنية للتأكد من انسجام وموائمة ومطابقة الخطط مع القرارات الحكومية بالإمارة ورفع التوصيات اللازمة .

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