محمد بن راشد: دخلنا مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم .

وقال سموه عبر تويتر: دخلنا مرحلة جديدة..مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية ..كل شخص فيها مسؤول ..وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية .. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية.

وأضاف سموه: نقول للجميع ... الحياة مستمرة .. والإنجاز متواصل .. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع ... والقادم يحتاج منا لروح جديدة .. وتفكير مختلف .. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء .

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