شاهد.. الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها شرطة دبي لاستقبال العملاء

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استقبلت الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وجميع مراكز الشرطة العملاء وسط تطبيق والتزام بالاجراءات الاحترازية وذلك في أول يوم عودة للموظفين بنسبة 50 بالمائة الى العمل تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار بعودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 بالمائة اعتبارا من اليوم مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأكدت شرطة دبي التزامها الكامل حيث تم إعادة هيكلة جدول الموظفين بآلية تتناسب مع عمل كل إدارة من حيث الخدمات التي تقوم بها خاصة الإدارات الخدمية .

ولفتت شرطة دبي إلى أنه تم تعقيم جميع المكاتب في كافة الإدارات ومراكز الشرطة كما تم توفير ممرات تعقيم للموظفين والعملاء وعلامات إرشادية على الأرض لتحقيق مسافات التباعد إضافة إلى شاشات لعرض التعلميات وسبل الوقاية من فيروس كورونا، مع توفير المعقمات في كافة المداخل.

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