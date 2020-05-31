42 % تحسن جودة الهواء في دبي

المصدر: دبي ــ وائل نعيم

كشفت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي، أن نتائج بيانات جودة الهواء من بداية 2020 حتى آخر مايو الجاري في دبي، أظهرت تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء بشكل عام، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وخصوصاً بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة «كورونا»، حيث شهدت تحسناً في جودة الهواء بنسبة 42 %، بواقع خفض بمتوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 44 %، ومتوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 43 %، ومتوسط تراكيز غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 38 %.

وقالت الهرمودي لـ «البيان»: يتم رصد بيئة الهواء بإمارة دبي، من خلال شبكة محطات تتألف من 41 محطة، حاصلة على الاعتماد الأوروبي، وكذلك اعتماد الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وتم تعزيز الشبكة، بمحطة رصد ذكية متنقلة، تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، من حيث التصميم ونوعية تقنيات الرصد الملحقة بها.

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