علي الطنيجي لـ «البيان»: دفاع مدني الفجيرة مستعد لمواجهة أي طارئ

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، أن الإدارة على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ من حرائق أو حوادث وغيرها وفي جميع الأوقات، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة والحملات التوعوية، من أجل سلامة المجتمع، مشيراً إلى أن العمل في الدفاع المدني مستمر على مدار الساعة، وفي جميع الظروف والأوقات، وتزداد درجة الاستعداد بشكل أكبر، في المناسبات.

وقال لـ«البيان»: استجابت الإدارة العامة للدفاع المدني في الفجيرة لـ 3 حوادث خلال إجازة عيد الفطر، 2 منها تصادم، وحريق واحد لشقة سكنية، دون أن ينجم عنها أي إصابات خطيرة.

ولفت الطنيجي إلى أن الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة عبر حساباتها الرسمية والدورات التوعوية «عن بعد»، تؤكد ضرورة التعاون مع الدفاع المدني، والإبلاغ الفوري والسريع عن الحوادث، حتى تتمكن فرق الإطفاء والإنقاذ للوصول إلى هذه المواقع.

تحذير

ونوه بعدم التهاون أثناء جريان الأودية والسيول، واتباع الاشتراطات والتعليمات، والحذر من الذهاب إلى أماكن تجمع مياه الأمطار في الأودية والدخول إليها بالسيارات، أو المشي أو السباحة، لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط، وصعوبة الخروج، موضحاً أنه، وبالرغم من جميع التنبيهات التي تصدر من القيادة العامة للدفاع المدني، وغيرها من جهات الاختصاص، إلا أنه يوجد هناك مخالفات من بعض الأشخاص، التي تؤدي إلى حوادث خطيرة.

وحول البرنامج الوطني للتعقيم، دعا العميد الطنيجي، أفراد المجتمع، إلى أهمية الالتزام بالبقاء في المنزل أثناء تنفيذ البرنامج، لدعم الجهود الوطنية لمواجهة الفيروس، والتصدي له بنجاح، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يشارك في البرنامج، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، باستخدام أفضل المعدات والآليات والطرق المستخدمة في هذا المجال، ويأتي ذلك وفقاً لخطة مدروسة، بالتنسيق مع الجهات المحلية بالإمارة، متمثلة في بلدية الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، سعياً من الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بوزارة الداخلية.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني، الجمهور وأصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى أهمية تركيب كواشف للدخان داخل المنازل، عبر برنامج «حصنتك للمنازل والمنشآت»، تفادياً لوقوع حوادث الحريق، وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من حرائق الصيف، من توفير الطفايات اليدوية، وبطانية الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية، والتأكد أن المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية، لتوصيل الكهرباء إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل الثلاجات ومراوح الشفط وأجهزة التكييف، والقيام بالصيانة الدورية لكافة الأجهزة، وبالتالي، التقليل من نسبة الحرائق التي تزداد في فصل الصيف، مؤكدة على ربات المنازل، أهمية توفير مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ.

خطورة

حذّر الطنيجي من خطورة ترك «عبوات التعقيم والعطور» داخل المركبات، وخصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تتسبب في حدوث انفجارات، بسبب أن معظم هذه المعقمات تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال، وتعرضها بشكل مباشر للشمس، ودرجة حرارة عالية داخل المركبات، يؤدي لانفجارها، ما يهدد صحة وسلامة الأفراد، ويتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز