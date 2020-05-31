شرطة دبي تكرّم الفائزين في برنامج المشاريع المعرفية

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فرق العمل في الإدارات العامة ومراكز الشرطة الفائزة في برنامج المشاريع المعرفية لعام 2019، ضمن حفل نظمته الإدارة العامة للشؤون الإدارية عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ونوابهم، وعدد من الضباط.

30 مشروعاً

وقال العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن البرنامج يخطو اليوم نحو عامه السادس وبلغ عدد المشاريع المعرفية خلال العام الماضي 30 مشروعاً، تنافست خلاله الإدارات العامة ومراكز الشرطة لتحقيق أفضل النتائج التي أسفرت عن تمكن 9 منها من الحصول على تقييم سبعة نجوم، و4 على تقييم ستة نجوم، فيما حصلت 4 مشاريع على تقييم خمسة نجوم.

تصنيف

وفي ختام الحفل، كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري فرق العمل بالإدارات العامة ومراكز الشرطة الحاصلة على سبعة نجوم في برنامج المشاريع المعرفية المعتمد من القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لنظام تصنيف المشاريع إلى ثلاث فئات، وهي خمسة نجوم، وستة نجوم، وسبعة نجوم، والإدارات الحاصلة على فئة سبعة نجوم هي الإدارة العامة للتميز والريادة عن مشروع «نشر ثقافة كايزن على مستوى القوة»، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ عن مشروع «وعيهم ضمان»، والإدارة العامة لأمن المطارات عن مشروع «alert»، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للموارد البشرية في مشروع مشترك «سفراء المعرفة»، والإدارة العامة للمالية عن مشروع «برنامج الإيرادات الموحد»، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي عن مشروع «إدارة المعثورات والمفقودات»، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ عن مشروع «تأهيل الكلاب البوليسية للحالات الطارئة»، ومركز شرطة بر دبي عن مشروع «المحقق الذكي».

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