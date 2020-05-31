إطلاق مبادرة تعقيم المنازل مجاناً في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن الإدارة أطلقت مبادرة «تعقيم المنازل» لتعقيم منازل المواطنين مجاناً وسوف تستمر شهراً بداية من الغد، حيث يتم خلالها التركيز على ساحات المنازل والمخازن والحدائق من خلال رشها بمعقمات معتمدة من الجهات المختصة، على أن يكون رب البيت متواجداً، لافتاً إلى أن هناك فريقاً من المتطوعين سوف يساهم مع عناصر وفرق الدفاع المدني حتى يتم تعقيم عدد كبير من المنازل. وقال إن المبادرة تهدف إلى محاصرة جائحة«كورونا»والعمل على عدم تفشي العدوى حتى نصل إلى صفر حالات، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة والتحذيرات والإجراءات الاحترازية التي تطلقها الجهات المختصة من وقت لآخر.

مبادرات

ولفت إلى أن هناك مبادرات عديدة أطلقتها الإدارة خلال رمضان، منها مبادرة«بيتك آمن» والتي نظمت عن بُعد وشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين وتهدف إلى التوعية بالتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة العامة داخل المنازل، وتخلل المبادرة محاضرات توعية حول كيفية التعامل مع المخاطر المنزلية، إضافة إلى مبادرة«براعم الدفاع المدني»، وهي حلقة تم تنظيمها عن بُعد بهدف تعزيز ثقافة التعامل مع الحرائق وكيفية التصرف عند وقوع الحوادث، الأمر الذي يجسد استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، وتضمنت المبادرة مسابقات لاقت استحسان الأطفال من خلال تفاعلهم معها.

تجاوب

وأضاف إن إدارة الدفاع المدني في أم القيوين شاركت في عمليات تعقيم الإمارة، كما سخرت رجل إطفاء آلياً للقيام بعملية التعقيم، حيث غطى 90 % من المناطق التي جرت فيها عملية التعقيم، مثمناً تجاوب الأهالي وتعاونهم مع التنبيهات التي أطلقتها وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع من خلال بقائهم في بيوتهم، وذلك ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي يتم فيه تقييد الحركة المرورية في ساعات محددة، مؤكداً على أن الإدارة تدعم ثقافة الابتكار والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تبني العديد من الممارسات التي تخدم المجتمع وتنمي قدراته وتواكب التطورات العالمية في المجالات كافة.

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