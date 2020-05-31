28.6 % انخفاض استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أظهرت أحدث دراسة نفذتها إدارة الدراسات والبحوث بهيئة كهرباء ومياه الشارقة انخفاض استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أبريل 2020 بنسبة بلغت 28.6% بينما ارتفع الاستهلاك في القطاع السكني بنسبة 21.2% وانخفض في القطاع التجاري بنسبة 6.6% في حين بلغت نسبة الانخفاض في القطاع الحكومي 15.1% وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن الانخفاض الملحوظ في استهلاك الكهرباء بالقطاع الصناعي جاء نتيجة الإجراءات الاحترازية وإيقاف نشاط عدد من المنشآت الصناعية تزامناً مع برنامج التعقيم الوطني بينما شهد القطاع السكني زيادة في الاستهلاك نتيجة بقاء عدد كبير من سكان إمارة الشارقة في منازلهم لأوقات طويلة التزاماً بمواعيد برنامج التعقيم الوطني.

وأكد أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق الإمارة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات العالمية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأشار إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج الكهرباء وتوزيعها على المشتركين إلى جانب توعيتهم بأهمية الحفاظ على الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل وخاصة في القطاع السكني من خلال إطلاق العديد من المبادرات لمتابعة ترشيد الاستهلاك في المناطق السكنية مثل استبدال الإنارة العادية بإنارة موفرة للطاقة وإجراء الصيانة الدورية وتنفيذ برامج لقياس كفاءة الطاقة في المباني وغيرها من الإجراءات التي توفر أكثر من 40% من الاستهلاك.

من جانبها أوضحت المهندسة ميادة البردان مدير إدارة الدراسات والبحوث أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية التي تعمل على مراقبة الشبكة الكهربائية لإمارة الشارقة وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة إضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية من خلال الاعتماد على أحدث البحوث العلمية.

وأوضح الدكتور علاء الدين محمد الحسن رئيس قسم البحوث أن الهيئة أنجزت عدداً من الدراسات والأبحاث المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية في مجالات الطاقة تضمنت 12 بحثاً في مجال الطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية» وكيفية الاستفادة منها وتطوير استخداماتها في تحلية المياه والتبريد وأمثل الطرق لتخزينها إضافة لتحسين جودة الألواح الشمسية وربطها الآني بالشبكات العاملة وستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ عدد من الأبحاث وتطبيق نتائجها في مواقع العمل لتطوير وحدات الإنتاج وكفاءة الطاقة وتطوير محطات وشبكات التوزيع.

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